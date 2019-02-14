Eskişehir'de FETÖ operasyonları

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün sivil yapılaması içinde oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet T. ve Hacı İbrahim B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Ağabeyinin kimliğiyle yakalandı

Öte yandan, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama emri bulunan ve Eskişehir'de örgütün emniyet yapılanmasında "mahrem abi" konumunda olduğu ve "ByLock" kullandığı iddia edilen İsmail G, kendi fotoğrafının bulunduğu, ağabeyinin bilgilerini içeren sahte kimlikle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.