Eskişehir'de FETÖ davasında karar çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 1'i tutuklu 6 sanık 6 yıl 3 ay ila 6 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında 1'i tutuklu 6 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Emre A'yı "silahlı terör örgütü" üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10 ay hapse mahkum ederken, tutuksuz 5 sanığı ise 6 yıl 3'er ay hapse mahkum etti.