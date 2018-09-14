Eskişehir'de FETÖ davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, FETÖ'nün askeri yapılanması kapsamında hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuksuz sanık Mustafa K. ile avukatı hazır bulundu.

Savunma yapan sanık, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Kendisinin örgüt mağduru olduğunu ileri süren Mustafa K, "2008 yılında Hava Harp Okuluna girdim. 2012 yılında mezun oldum. Ortaokul dönemimde bu yapının evlerinde kaldığımı inkar etmiyorum. Fakat sadece namaz kılardık ve ders çalışırdık. Örgüt kitapları ya da Fetullah Gülen sohbetleri dinlemedim. Bu yapının mağduruyum." şeklinde konuştu.

Hava Harp Okulunda pilotaj eğitimi aldığı döneme değinen Mustafa K, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukluk dönemi sonrasında bu yapının evlerine gitmeyi de bıraktım. Hava Harp Okulunda bu yapıyla hiçbir ilişkim olmadı. Okul birincisiydim, sicilimi bozdular. 10 uçuş sonrasında pilotluktan elediler. Sürekli okulda yapıya bağlı olmadığım için bana ceza verdiler. Pilot olmama engel oldular. Kuleli Askeri Lisesine babam 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olduğu için beni mülakatla aldılar. İzmir'de pilotaj eğitimi sırasında uçuş öğretmenim olan C.K, örgüt üyesi iddiasıyla tutuklandı. Uçuş komutanının adını hatırlamıyorum fakat o da FETÖ suçlaması kapsamında tutuklandı. Bunlar beni pilot yapmayan kişilerdir. İsmimi örgüt üyelerini saklamak için yazdıklarını düşünüyorum. Suçsuzum."

Başka bir davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tanık Ö.O.C. de sanık Mustafa K'yi devresi olması nedeniyle tanıdığını söyledi.

Hava Harp Okulunda kendisinin elektronik, Mustafa K'nin de uçak mühendisi olduğunu belirten tanık, "Kendisinin örgüt içinde ismini hiç duymadım. Toplantılarda da görmedim." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.