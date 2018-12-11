Eskişehir'de FETÖ davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddia edilen 7 tutuksuz sanığın yargılanması sürüyor.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, görevinden açığa alınan ve ihraç edilenlerin de arasında bulunduğu sanık 7 öğretmen ile avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Zaman gazetesi abonesi sanık İlknur Y, savunmasında, "Öğretmen olduğum için takip ediyordum. Terör örgütü üyesi değilim." ifadesini kullandı.

Sanıklardan Ekrem F. ise örgüt ile hiçbir bağının olmadığını ileri sürerek, "Ben bir şehit ağabeyiyim. Bu ülke için şehit düşmüş birinin ağabeyinin, bu vatana ihanet etmesi mümkün değil." diye konuştu.

Sanıklardan Ertuğrul G. ise FETÖ'nün hain bir yapı olduğunu anlayamadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Ocak'a erteledi.