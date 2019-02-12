ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 481 kişiyi evden çalışarak para kazanma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.



Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında, başka bir suçtan tutuklu sanık Metin K. (36), davacı taraflar ve avukatları hazır bulundu.



Suçlamaları reddeden sanık, beraatini talep etti.

Sanığın, kendisine ait firmaya kilitli poşet yapımı için evden çalışma imkanı sunduğunu, vereceği malzemeler için de teminat istediğini iddia eden davacılar, şikayetçi olduklarını söyleyerek bu kişinin cezalandırılmasını istedi.

İlk duruşmada 338 davacının dinlenildiği davanın ikinci duruşmasında, diğer şikayetçilerin de beyanı alındı. Çoğu kadın davacı, evden çalışma vaadiyle 250 lira teminat verdiklerini, sözleşme imzaladıklarını, nüfus cüzdanı fotokopilerinin alındığını belirterek mağduriyetlerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 19 Mart'a erteledi.



Eskişehir'de 2016'da bir işletme kuran Metin K, kilitli poşet üretimi için evden çalışarak para kazanma vaadiyle 481 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla emniyet güçlerince "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.