Eskişehir'de evden hırsızlık

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Kentte 10 evden hırsızlık olaylarını Yonca U'nun gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Gözaltına alınan ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüphelinin evinde yapılan aramada, çalıntı oldukları belirlenen ziynet eşyaları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



