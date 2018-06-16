Eskişehir'de ev yangını

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 70 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir aparmanın birinci katında yaşayan Mehmet Sarıoğlu'na ait evin balkonunda bulunan çakmak gazı tüpünün henüz bilinmeyen nedenden dolayı patlaması sonucu yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın hasara neden oldu.

Yangın nedeniyle tedirgin olup 5. kattaki evinin balkonuna çıkan Ümit Yıldız, itfaiye ekipleri tarafından sepetli merdivenle bulunduğu yerden indirildi. Dumandan etkilenen ve ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.