Eskişehir'de e-Spor turnuvası düzenlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Odunpazarı Dernekler Platformu Onursal Başkanı Volkan Doğan tarafından e-Spor Turnuvası düzenledi.

Odunpazarı Dernekler Platformundan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanıda olan Doğan’ın, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlediği "League Of Legends-Efsaneler Ligi" adıyla düzenlediği e-Spor Turnuvası yoğun ilgi gördü.

İstanbul’dan özel bilgisayarların getirildiği turnuvaya Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Çanakkale ve Uşak’tan toplam 48 takım katıldı.

Turnuvada yapılan elemelerin ardından finallere kalmayı başaran 8 takım, yapılan kura çekimlerinden sonra çeyrek final ve yarı final müsabakaları yaptı.

Yarı finalde elenen iki takım da üçüncülük mücadelesi verdi. Efsaneler Ligi'nin şampiyonu "No problem e-Sport’ takımı oldu. "Internal flight" takımının ikinci olduğu turnuvada, üçüncülüğü "Army of Nevresim" takımı elde etti.

Organizasyon sonunda katılımcıları tebrik eden Doğan, 5 bin lira birincilik, 2 bin 500 lira ikincilik ve bin 250 lira üçüncülük ödüllerini hak sahiplerine verdi.