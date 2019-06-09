ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, "drone" ile trafik denetimi yaptı.
Havadan yapılan denetimlerde trafik kurallarına riayet etmeyen sürücülere cezai işlem uygulandı.
- İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri, "drone" ile denetim yaptı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, "drone" ile trafik denetimi yaptı.
Havadan yapılan denetimlerde trafik kurallarına riayet etmeyen sürücülere cezai işlem uygulandı.