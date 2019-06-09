Eskişehir'de "drone"lu trafik denetimi

- İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri, "drone" ile denetim yaptı

Eskişehir'de
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, "drone" ile trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatili süresince hareketliliğin arttığı ve trafiğin yoğunlaştığı bölgelerdeki güvenlik önlemlerini arttırdı.

Havadan yapılan denetimlerde trafik kurallarına riayet etmeyen sürücülere cezai işlem uygulandı.

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