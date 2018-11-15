ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, alkollü kullandığı aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye toplam 8 bin 735 lira ceza uygulandı.

Gökmeydan Mahallesi Karaçayır Sokağı'nda bir otomobilin drift yaptığı ihbarı alan polis ekipleri kısa sürede sürücü M.K'yi yakaladı.

Ekipler M.K'nin 1,58 promil alkollü olduğunu belirledi.

Sürücü M.K'ye, alkollü araç kullanmaktan bin 2 lira, aracın muayenesinin yapılmamasından 235 lira, drift atmaktan 5 bin 10 lira, ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmekten 235 lira, görevli memurun ikazına uymamaktan 235 lira olmak üzere toplam 8 bin 735 lira idari para cezası verildi.

Araç da 60 gün trafikten men edildi.