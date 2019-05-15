Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de son 2 yılda ev, arsa, otomobil, küçükbaş hayvan alımı bahanesiyle çok sayıda kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen şüpheli ile eşi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte 2 yıldır yaşanan nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, çok sayıda kişiyeverip ödemeyerek yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Mahmut Ç. ile eşi Selda Ç'nin Balıkesir'de olduğunu belirledi.

Şüpheliler, Eskişehir ve Balıkesir il emniyet müdürlükleri ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.