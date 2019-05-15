Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de son 2 yılda ev, arsa, otomobil, küçükbaş hayvan alımı bahanesiyle çok sayıda kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen şüpheli ile eşi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte 2 yıldır yaşanan nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.
Şüpheliler, Eskişehir ve Balıkesir il emniyet müdürlükleri ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.