Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hakkında 20 ayrı dolandırıcılık suçundan arama kararı bulunan kadın, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte hakkında arama ve yakalama kararı bulunan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde bir eve düzenlediği operasyonda hakkında 20 ayrı dolandırıcılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan arama kararı bulunan Sinem Ö'yü (26) yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan ekipler, operasyon kapsamında "Yakın akrabayı öldürme" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Dursun G'yi de yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.