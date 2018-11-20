Eskişehir'de doktorlara FETÖ davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir’de bazı özel ve kamu hastanelerinde görev yapan çoğu uzman doktor 14 kişi hakkında, "FETÖ üyesi oldukları" iddiasıyla dava açıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bazı özel ve devlet hastanelerinde halen görev yapan çoğu uzman doktor ile diş hekimi 14 kişi hakkında, "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından, sanıkların Bank Asya'daki hesaplarında artışlar görüldüğü dile getirilen iddianamede, örgüt toplantıları organize edip, bir araya geldikleri ileri sürülen sanıkların, halen tutuklu veya hükümlü FETÖ'cülerle daha önce iletişim kurdukları belirtildi.

İddianamede, "Hayat" kod adlı gizli tanığın ifadelerine yer verildi. Gizli tanık, şu bilgileri aktardı:

"Bu kişiler hastane ortaklarından cemaatçi olarak bilinen grubu oluşturuyorlardı. Örgüt toplantılarını, önceleri toplantıya katılanların evlerinde yaptılar. H.B. ve O.T'nin örgüte her yönden çok desteği olmuştur. Toplantıya çağırırlarken 'Maç var' diyerek çağırırlardı. Ya da 'çay içeceğiz' gibi ifadeler kullanıyorlardı."

- "Kim kimin inine girecek göreceğiz"

İddianamede, toplantıların eskiden dini sohbet olarak ilerlediğini, 2013 yılı itibarıyla siyasetin aktif hale geldiğini anlatan gizli tanık "Hayat", şunları kaydetti:

"Sosyal medya platformlarında bazı kullanıcıların takip edilmesi gerektiğini söylediler. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Onların inlerine gireceğiz.' videosu bile izletildi. Osman hoca diye bildiğimiz kişi, H.B. ve O.T. 'Kim kimin inine girecek göreceğiz.' dediler. Hastanede işletme direktörü olarak çalışan O.T, hastanedeki yetkilerini kullanarak ve psikolojik baskı yaparak tüm hastane personeli ile doktorlardan Kurban Bayramında kurban parası ve aylık burs parası toplardı. Yoğun psikolojik baskılarla Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine üye yaptılar. Kurban parası verenlere makbuz verilmez, sanki bir kotaları varmış gibi '10 tane daha kaldı, 5 tane daha kaldı' gibi laflar ederlerdi."

Davanın iddianamesinde, A.R.A, A.Ç, C.Y, F.K, H.Y.K, H.B, H.A, İ.G, M.Ç, N.B, O.T, S.A, Y.Ö. ve Y.T'nin, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.