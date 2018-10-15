Eskişehir'de devrilen askeri aracın sürücüsü şehit oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de devrilen askeri aracın sürücüsü Hava Ulaştırma Onbaşı Ebuzer Özyolci şehit oldu.

Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Ekim'de değiştirilen pist mesafe tabelalarını taşıyan, Özyolci'nin kullandığı askeri araç, Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinde devrildi.

Kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Özyolci, şehit oldu.

Görev şehidi Özyolci için Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı 1. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan Kabukçuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, mülki ve askeri erkan katıldı.

Şehidin naaşı, törenin ardından askeri uçakla memleketi Ağrı'ya gönderildi.



Özyolci'nin cenazesi, bugün Ağrı'daki Tutak Merkez Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Kılıçgediği Mezarlığı'na defnedilecek.