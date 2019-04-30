Eskişehir'de deprem tatbikatı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valiliğince kamu kurum ve kuruluşlarının katıldığı deprem tatbikatı düzenlendi.
Gündoğdu Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda önceden fabrika olarak kullanılan arazide planlı, haberli, sıkıştırılmış zamanlı organize edilen tatbikatta yerel düzey 26 hizmet grubu yer aldı.
Senaryo gereği Tepebaşı ilçesi Emirceoğlu Mahallesi'nde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından yaşananlar ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sergilendi.
Tatbikatta, enkaz altında kalan yaralıların kurtarılmasının yanı sıra bu kişilerin Türk Hava Kuvvetlerine ait helikopter ve ambulanslarla belirlenen hastanelere sevkleri başarıyla gerçekleştirildi.
Etkinliğe, Eskişehir Vali Vekili Bekir Şahin Tütüncü, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral İmdat Bahri Biber, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürlerinin yanı sıra çok sayıda arama ve kurtarma görevlisi katıldı.