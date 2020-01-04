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Eskişehir'de cinsel taciz ve gasp iddiası
- Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadının parasını ve cep telefonunu zorla gasbettiği iddia edilen zanlı yakalandı
Genel 04.01.2020, 15:10
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadının cep telefonunu ve parasını zorla gasbettiği iddia edilen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
Ekipler, verilen eşkal doğrultusunda olayın şüphelisinin Ramazan D. (26) olduğunu belirledi. Polis, söz konusu şüpheliyi kent merkezinde saklandığı evden çıkarken yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.