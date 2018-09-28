Eskişehir'de cinsel saldırıya 25 yıl hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sevgilisinin kızına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık O.E. (43), mağdur G.K. (18) ve avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanık O.E, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, önceden kısırlık ameliyatı olduğunu mağdur G.K'nın hamile kalacağını düşünmediğini öne sürdü.

G.K. ise sanık O.E. ile annesinin iki yıl aynı evde yaşadığını belirterek, "Daha sonra annem ile O.E, kardeşim ile benim beraber kalmak istemediğimizi söylememiz üzerine evlerini ayırdı. Ancak annem arada sıra onda kalmaya devam ediyordu. Bir gün kardeşimle annemin eşyalarını götürmek için O.E'nin evine gittik. O.E, kardeşimi markete gönderip, bana defalarca tecavüz etti. Tehdit ettiği için kimseye söyleyemedim. Hamile kaldığımda ortaya çıktı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, olayın yaşandığı tarihte mağdurenin 18 yaşından küçük olduğunu göz önünde bulundurarak O.E'ye 25 yıl hapis cezası verdi.