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Eskişehir'de cinayet

- Maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

24 Aralık 2017 Pazar 18:28
Eskişehir'de cinayet
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, trafik kazasının ardından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yılmaz (45) idaresindeki kamyonet, Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı yakınlarında, Halit K'nın (60) kullandığı 26 DR 966 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından Yılmaz ile Halit K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Halit K, tabanca ile Mehmet Yılmaz'a ateş etti.

Kamyonet sürücüsü Mehmet Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı eski Emirler Mahallesi muhtarı Halit K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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1 ölüEskişehirSilahlı Kavga
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