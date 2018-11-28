Eskişehir'de cinayet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, arkadaşlarıyla arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi Şahane Sokak'ta ikamet eden Gürbüz Fındık (28), evinde arkadaşları R.K. (28), E.Ö. (26), M.T. (27) ve K.G. (28) ile alkol aldı.

Arkadaşlar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö'nün elindeki pompalı tüfek ateş aldı. Kurşunların isabet ettiği Gürbüz Fındık ağır yaralandı.

Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Fındık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan E,Ö, M.T, R.K. ile K.G'yi kent merkezinde saklandıkları adreslerde yakaladı.

Ölen Gürbüz Fındık ile gözaltındaki 4 şüphelinin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.