Eskişehir'de cinayet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sarıkavak Mahallesi'nde "arazi anlaşmazlığı" meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan İsmail G. ile Haydar Uslu tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu İsmail G. av tüfeğiyle Uslu'ya ateş etti. Ağır yaralanan Haydar Uslu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan İsmail G'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.