Eskişehir'de cinayet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Sümer Mahallesi Yörükoğlu Sokak'ta Turgay Cellat (26) ile Mehmet E. (40) arasında "alacak verecek" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu pazarcılık yaptığı bildirilen Mehmet E. yanındaki av tüfeğiyle Turgay Cellat'a ateş edip kaçtı. Ağır yaralanan Turgay Cellat, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı Mehmet E, Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Dede Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.