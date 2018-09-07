Eskişehir'de cinayet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şinintepe Mahallesi'nde yaşayan Semra Ç. (20) ile 17 gün önce evlendiği Yunus Ç. (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Semra Ç, mutfaktan aldığı bıçakla Yunus Ç'yi göğsünden ağır yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Yunus Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Semra Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.