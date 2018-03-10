Eskişehir'de cinayet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, babasının av tüfeğiyle başından vurduğu oğlu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Emirler Mahallesi Ermiş Sokağı'nda, Osman Ö. (44) ile oğlu İbrahim Ö. (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Ö, evdeki av tüfeğiyle oğluna ateş etti.

Başından vurulan İbrahim Ö, olay yerinde hayatını kaybetti.

İbrahim Ö'nün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Osman Ö. ise gözaltına alındı.