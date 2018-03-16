Eskişehir'de çiftçi malları koruma bekçileri göreve başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde görev yapacak 16 çiftçi malları koruma bekçisi hizmete başladı.

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, bekçilerin göreve başlaması nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2018 yılı üretim sezonunun saha çalışmasında görev alacak bekçilerin sahaya inmesi dolayısıyla bir araya geldiklerini kaydetti.

Tepebaşı ilçesindeki bekçilerin 10 motosiklet, 5 otomobille görev yapacağını anlatan Buluşan, "Bugünden itibaren bekçilerimiz kendi bölgelerindeki üreticinin ürünleri koruma amaçlı turlar yapacak. Bekçilerin maliyetini üreticiler karşılıyor. Üretici bu hizmet için bir bedel ödememeli. Jandarma ve polis gibi hizmet veriyorlar. Devletimiz bu konuda bir düzenleme yapmalıdır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından bekçiler göreve başladı.