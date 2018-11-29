Eskişehir'de cezaevi firarisine polis operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çeşitli suçlardan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, gasp, yaralama, hırsızlık gibi suçlardan hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki ifadesinin ardından Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.