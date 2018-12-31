Eskişehir'de cezaevi firarisine polis operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Balıkesir'deki bir cezaevinden yaklaşık 6 ay önce firar eden hükümlü, Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, tren garı yakınlarında durumundan şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı.

Polis ekiplerini fark edip kaçmaya başlayan şüpheli Zafer A, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

Zanlının yapılan üst aramasında başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

Balıkesir'deki bir cezaevinden yaklaşık 6 ay önce firar ettikten sonra Eskişehir'e saklanmak için geldiği ileri sürülen Zafer A'nın 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Hükümlü, emniyetteki ifadesinin ardından Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



