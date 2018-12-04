ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından "Bir nefes kadar acil mi?" kampanyası başlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, kampanyanın açılışında yaptığı konuşmada, 112 Acil Servis hattına, "Bizim suyumuz patladı, kaçı aramam gerekiyor?", "Telefon kapandı, onun için aradım" ve "Sevgilimden ayrıldım" şeklinde çok sayıda asılsız ihbarın geldiğini söyledi.

Toplumun 112 Acil Sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Bir nefes kadar acil mi?" kampanyasını düzenlediklerini ifade eden Bilge, şunları söyledi:

"Eskiden ambulans, acil istasyonu yok denilirken, ulaşım süreleri yarım saat 20 dakikalarla ölçülürken, Eskişehir itibarıyla 10 dakikanın altında yüzde 95 ulaşımımız var hastalara. Bu gelinen noktada hem yaptığımız hizmetleri göstermek hem de bu 112 hattının uygunsuz kullanımı konusunda halkı bilinçlendirmek adına bir kampanya düzenledik. Bunun sloganını da 'Bir nefes kadar acil mi?' diye koyduk. Bunun temel nedeni şu, sadece 112 ağır vakaların dışında bu telefon numarasının kullanılması ve bununla olası bir gecikmelere sebep olabileceği, bizim hem çağrıyı almada gecikmemize hem de hastaya ulaşmada sıkıntılar yaşamamıza neden olabileceği. Yani sizin için acil olan telefonunuzun çalışıp çalışmadığı ama orada bir nefes kadar acil bir durum var. Ve bizim için acil demek saniyelerle ifade edilen bir durum ve siz buna engel oluyorsunuz ve bunun vebalini taşıyorsunuz."

- "112 gereksiz aranmamalıdır"

İl Ambulans Servisi Başhekimi Veli Görkem Pala da son 10 ay içinde 112 Acil Servis hattına 478 bin 544 çağrı geldiğini, bunun 52 bin 53'ünün gerçek vaka olduğunu kaydetti. Yapılan ihbarların yüzde 89'unun asılsız olduğunu anlatan Pala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"112 ne zaman aranır? Trafik kazası, şeker koması, kalp krizi, felçler, yüksekten düşme, yüksek tansiyon, ciddi yaralanmalar, kanamalar, bilinç kaybı, zehirlenmeler, yanık, çocukların yüksek ateş, elektrik çarpması, havale, suda boğulma gibi vakalarda aranır. Acil bir yaralanma veya hastalık durumunda dakikalar hatta saniyeler bile önemlidir. Maalesef gereksiz yere 112 meşgul edildiğinde dakikalarca zaman kaybedilmekte ve belki gecikmeden dolayı ölümler olabilmektedir. Bu nedenle insanlar, bir gün kendilerinin de ambulansa ihtiyaçları olabileceğini unutmayarak 112'yi gereksiz aramamalıdır."