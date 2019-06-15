Eskişehir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye getirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan Ahmet Mete D. (21), İsa A. (21), Ömer A. (19), Kürşat Ö. (19), Gökhan U. (24) ve Büşra E. (20), "ateşli silahla kasten öldürme, genel güvenliği tehlikeye düşürme, darp, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet, memura mukavemet, hakaret ve mala zarar verme" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de 13 Haziran akşamı 34 AL 6029 plakalı otomobilde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan sürücü Murat İlkay Özcan, tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti.