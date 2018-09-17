Eskişehir'de bıçaklı kavga

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde iki grup arasında, "omuz atma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla vücutların çeşitli yerlerinden yaralanan F.Y. (18), H.K. (23) ve S.Ç. (18), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan H.K'nin hayati tehlikesini bulunduğu öğrenildi.



