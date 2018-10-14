Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda Murat Alaağaç (36) ile Y.T, O.A, E.B. ve I.K. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada O.A, Murat Alaağaç'ı bıçaklayarak yaraladı.

Ağır yaralanan Alaağaç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Alaağaç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Y.T, O.A, E.B. ve I.K, Asayiş Şubesi ekipleri tarafından saklandıkları evde yakalandı.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.