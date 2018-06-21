Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi Topuzlu Sokak'ta Emre K. ile Ejder As (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre K. ve As, birbirlerini bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan As, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Emre K. de Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

As, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emre K'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.