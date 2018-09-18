Eskişehir'de bıçaklı gasp iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişinin cep telefonunu bıçak zoruyla gasbettiği iddia edilen ve hakkında 45 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 28 Mart'ta İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda T.O.Y'nin (19) cep telefonu ve parasının bıçak zoruyla gasbedilmesi ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında emniyette 45 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli Ferhat S'yi kent merkezinde yakaladı.

Gözaltına alınan Ferhat S, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.