banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Eskişehir'de bıçakla yaralama

- Tartıştığı eniştesini bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı

05 Ocak 2018 Cuma 14:08
Eskişehir'de bıçakla yaralama
banner230

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, tartıştığı eniştesini bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vişnelik Mahallesi Alper Sokağı'ndaki bir evde yaşayan Talha Ç. (25) ile kayınbiraderi D.S. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.S, bıçakla eniştesi Talha Ç'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Talha Ç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Talha Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlı D.S, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bilecik'e giderken yolcu otobüsünde gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
Bıçakla YaralamaEnişteEskişehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim