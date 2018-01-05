Eskişehir'de bıçakla yaralama

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, tartıştığı eniştesini bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vişnelik Mahallesi Alper Sokağı'ndaki bir evde yaşayan Talha Ç. (25) ile kayınbiraderi D.S. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.S, bıçakla eniştesi Talha Ç'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Talha Ç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Talha Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlı D.S, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bilecik'e giderken yolcu otobüsünde gözaltına alındı.