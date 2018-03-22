Eskişehir'de beyzbol sopasıyla darp iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, tartıştıkları kişiyi beyzbol sopasıyla darbettikleri iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Şarhöyük Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde Metehan T. (23), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı tanımadığı kişiler tarafından beyzbol sopasıyla darbedildi.

Metehan T, hastanede tedavi altına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Hakan A. ile arkadaşı Orhan Ş'yi yakaladı.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.