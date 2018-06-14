Eskişehir'de bayram arifesinde şehitlik ziyareti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi, mezarlara karanfil bırakıldı.

Türk bayraklarıyla donatılan Vişnelik Hava Şehitliği'nde düzenlenen törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Erdemir ve diğer ilgililer katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Bekir Gerek dua etti. Daha sonra Vali Çakacak ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kanlıpınar Şehitliği'nde devam eden törende Vali Çakacak ve beraberindekiler, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

- Şehit ailelerinden mesaj

Hakkari'nin Dağlıca bölgesi ve civarında 2015 yılında yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Turgay Topsakaloğlu'nun babası Yakup Topsakaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehidin mezarına her zaman geldiklerini söyledi.

Vatan için evladının şehit olduğunu anlatan Topsakaloğlu, "Biz onun yanında huzur buluyoruz. Bize ahirette şefaatli olacaklar. Yarın da geleceğim." diye konuştu.

Şehidin annesi Vasfiye Topsakaloğlu da bütün şehitler için dua ettiğini dile getirerek "Bizim bayramlarımız buralarda geçiyor." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 41 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin kardeşi Serkan Ege ise 21 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan ağabeyinin Afrin'e gönüllü olarak gittiğini belirtti.

Ege, "Afrin'deki şehitlerimiz çok şükür Allah'ın izniyle peygamberlik makamına erip, Peygamberimize komşu oldular. Ağabeyim vatan için canını seve seve verdi. Hainleri sevindirmemek için dimdik ayaktayız." dedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında terör saldırısında şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Anıl Gül'ün amcası Cengiz Gül de her bayramı buruk geçirdiklerine dile getirerek "Şehitlerimiz olmasa bu vatan da olmazdı. Biz hainlere bu memleketi böldürmeyiz. Bu vatan için bizler canımızı seve seve feda ederiz." diye konuştu.

