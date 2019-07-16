Eskişehir'de asayiş uygulaması

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerine bağlı ekipler, Eskişehir'i Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yolları ile İsmet İnönü, Basın Şehitleri, Sivrihisar caddeleri ve Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinde denetimler yaptı.

Kentin girişlerinde arama noktaları oluşturan ekipler, bazı araçları da kontrol etti. 178 iş yeri kontrol edildi. 6 iş yerine ilgili kanunlara uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. 2 bin 743 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu. Hakkında arama kaydı bulunan iki şüpheli yakalandı.

Uygulama sırasında, Zafer Mahallesi'nde araçlarıyla kaçmaya çalışan 5 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada, 443.82 gram sentetik uyuşturucu ile 0.24 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan genel asayiş uygulamasında polis, denetim yaptığı eğlence mekanlarında 2 tüfek ile 2 bıçak buldu.