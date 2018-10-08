ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de asayiş uygulaması yapıldı.

İl Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya karayolu, İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinde kimlik kontrolü yaptı.

Kentin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturan polis, araçlarda arama yaparak sürücülerin kimliklerini kontrol etti.

Uygulamada, bin 748 kişinin genel bilgi taraması yapılırken, denetlenen 70 iş yerinde değişik suçlardan aranan 1 şüpheli, 2 yoklama kaçağı, içkili mekanda bulunan yaşı küçük iki kişi ve kimliksiz bir kişi yakalandı.

Söz konusu iş yerlerinden 22'sine Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimine muhalefet, canlı müzik, kimlik bildirme kanununa muhalefet, kapalı mekanda sigara içilmesinden yasal işlem yapıldı.

Arama ve kontrollerde 30 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ile 1 el tezisi ele geçirildi.