Eskişehir'de asayiş uygulaması

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 400 emniyet personelinin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

İl Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya karayolu, İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinde kimlik kontrolü yaptı.

Denetimlerde, uyuşturucu madde dedektör köpekleri de hazır bulundu.

Kentin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturan polis, araçlarda arama yaparak sürücülerin kimliklerini kontrol etti.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in koordinasyonunda yürütülen uygulamada, 2 bin 762 kişinin genel bilgi taraması yapılırken, denetlenen 128 iş yerinde değişik suçlardan aranan 6 şüpheli, 5 yoklama kaçağı, içkili mekanda bulunan yaşı küçük iki kişi ve kimliksiz bir kişi yakalandı.

Söz konusu iş yerlerinden 18'ine Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimine muhalefet, canlı müzik, kimlik bildirme kanununa muhalefet, kapalı mekanda sigara içilmesinden yasal işlem yapıldı.

Arama ve kontrollerde 2 tabanca, 1 av tüfeği ile 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.