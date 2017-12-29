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Eskişehir'de asayiş uygulaması

- İl Emniyet Müdürü Dinç koordinasyonunda, 40 noktada asayiş uygulaması yapıldı

29 Aralık 2017 Cuma 21:56
Eskişehir'de asayiş uygulaması
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında görevli 850 personelin görev aldığı asayiş uygulaması, gerçekleştirildi.

Ekipler, Eskişehir'deki Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar'a bağlayan karayolları, İsmet İnönü, Basın Şehitleri, Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezleri başta olmak üzere, 40 uygulama noktasında kimlik kontrolü yaptı.

Kentin giriş ve çıkışlarında arama noktaları oluşturan polis ve jandarma ekipleri, araçlarda arama yaparak sürücülerin kimliklerini kontrol etti.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in koordinasyonunda yürütülen uygulamada, umuma açık yerlerde de inceleme yapıldı.

Uygulamanın gece boyunca süreceği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirPolisUygulama
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