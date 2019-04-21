Eskişehir'de asayiş operasyonları

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda yankesicilik, kapkaç ve hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen 2'si kadın, 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen yankesicilik ve hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, Büyükdere, Gültepe ve Eskibağlar mahallelerinde düzenlediği operasyonda yankesicilik, kapkaç ve hırsızlık olaylarına karıştıklarını belirlediği şüpheliler İ.C, E.D, U.T, G.K. H.Y.A'yı saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.