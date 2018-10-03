Eskişehir'de asayiş

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir hafta içinde yapılan çalışmalar kapsamında ev, otomobil ve tarladan hırsızlık yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Alpu, Mahmudiye ve Sivrihisar ilçelerinde ev, tarla ve otomobilden hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli ile haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan ekipler, İskenderun T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden 'yı, Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesinde yakaladı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde düzenlenen yol kontrol ve arama faaliyetleri kapsamında ise 7 bin 927 kişi ile 4 bin 430 aracın sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 8 kişinin yakalandığı bildirildi.