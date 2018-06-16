Eskişehir'de asayiş

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de havaya rastgele ateş ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Asayiş Şubesine bağlı ekipler, Erenköy Mahallesi Kıbrıs Dostluk Parkı'nda, Afgan uyruklu olduğu belirlenen K.M.R'yi silahla havaya ateş ederken yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
- Uyuşturucu operasyonu
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tunalı Mahallesi Balören Sokak'ta devriye görevi yapan Asayiş Şubesi ekipleri, yerde baygın halde buldukları B.A'nın üzerinde 2,56 gram esrar ele geçirdi.
Şüpheli B.A, devlet hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.