Eskişehir'de asayiş

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de havaya rastgele ateş ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Asayiş Şubesine bağlı ekipler, Erenköy Mahallesi Kıbrıs Dostluk Parkı'nda, Afgan uyruklu olduğu...