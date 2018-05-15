Eskişehir'de asayiş

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde çeşitli suçlandan hakkında arama kaydı bulunan 19 kişi yakalandı.

Polis ekipleri tarafından Zafer Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen 3 kişinin üzerinde yapılan aramada, 7 paket sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, "kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın almak" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda Hoşnudiye ve Cumhuriyet mahallelerinde faaliyet gösteren iki iş yerine kumar oynatıldığını iddiasıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda, aynı zamanda mühürlü olduğu belirlenen iş yerlerinden birinde kumar oynandığı tespit edildi ve içerideki tombala makinesi ve kumar malzemelerine el konuldu.

Kumar oynadığı belirlenen 85 kişi hakkında 227'şer lira ceza uygulanan operasyonda, iş yeri sahibi ise gözaltına alındı.