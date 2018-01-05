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Eskişehir'de asayiş

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan, İl Emniyet Müdürlüğü...

05 Ocak 2018 Cuma 13:28
Eskişehir'de asayiş
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve üstlerinde yapılan aramada, 9 paket sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

- Kaçak sigara operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kent merkezinde düzenlediği operasyonda, yurda kaçak yollarla elektronik sigara getirdiği belirlenen 1 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada, 9 elektronik sigara, 421 elektronik sigara likiti, 301 elektronik sigara makinesi parçası, 60 elektronik sigara aroma tüpü ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirOperasyonUyuşturucu
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