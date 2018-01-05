Eskişehir'de asayiş

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve üstlerinde yapılan aramada, 9 paket sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelilerin, emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
- Kaçak sigara operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kent merkezinde düzenlediği operasyonda, yurda kaçak yollarla elektronik sigara getirdiği belirlenen 1 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada, 9 elektronik sigara, 421 elektronik sigara likiti, 301 elektronik sigara makinesi parçası, 60 elektronik sigara aroma tüpü ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.