Eskişehir'de asayiş

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okul önleri ile üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren umuma açık yerlerde, park ve bahçelerde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, 3 bin 622 kişinin genel bilgi taraması yapılırken, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından 155 umuma açık yer denetlendi. Bu iş yerlerinden 9'una ilgili kanunlar gereği yasal işlem yapıldı.

Öte yandan, uygulama sırasında 1 tabanca ile 1 bıçak ele geçirildi.