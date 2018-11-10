Eskişehir'de asayiş

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de inşaattan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi...