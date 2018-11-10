Eskişehir'de asayiş

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de inşaattan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım binası inşaatından 2 bin 500-3 bin lira değerinde 300 kablo taşıma kablo konsolunun çaldığı iddia edilen Ali Ç'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.
Öte yandan, ekipler kent merkezinde yaptığı denetim ve kontrollerde, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan Melek Ç'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyeteki işlemleri sürüyor.