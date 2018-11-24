Eskişehir'de araç kundaklama şüphelileri yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de park halindeki otomobili kundakladıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emek Mahallesi Çeliktepe Sokak'ta Ramazan E'ye ait park halindeki otomobilin kundaklanması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, Ramazan E'nin husumetli olduğu şüpheliler Yasin S. (24) ile Yasin K'yı (22), olayın faili oldukları şüphesiyle kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.