Eskişehir'de 3 kişinin öldürülmesine ilişkin dava

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde geçen yıl çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen 4 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Serdar Sarıtepe (31), Mustafa Bülbül (29), Erman Çaldemir (33) ve Duran Büyükköroğlu (68) ile tarafların avukatları ve yakınları katıldı.

Sanık Sarıtepe, 15 yıldır hayvan alım satımıyla ilgilendiğini belirterek, Balıkesir'de hayvan alım satımı yapanlarla 12 yıl ticaret yaptığını kaydetti.

Balıkesir'de ticaret yapan maktul Sedat Çam (43) ile tanıştığını ifade eden Sarıtepe, "Sedat Çam ile sorunsuz ticaret yaptık. Beni daha sonra tanıştırdığı Faruk B'nin, gönderdiğim 600 bin lira değerindeki kuzular için verdiği çek karşılıksız çıktı. Bunun üzerine ekonomik sıkıntıya düştüm. Faruk B'yi araştırdım. Bana 'Bunlar çete, sen canını kurtar yeter.' dediler. Faruk'a telefonla ulaşıp paramı istedim ancak 'Sen mal gönder, satıp sana öderim.' dedi. Olaydan 3 gün önce de Sedat Çam beni arayıp, kuzu istedi. Ben de istediği kadar kuzuyu tamamlayıp teslim edeceğimi söyledim." iddiasında bulundu.

Sarıtepe, olay günü Sedat Çam ile kantarda buluştuklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yanında Efrahim Yıldız vardı. Sedat abiye 'Bu kim?' diye sordu. Sedat da 'Bu meşhur Serdar.' dedi ve gülüştüler. Sonra ben kamyonetimle, Sedat Çam ile beraberindeki Efrahim Yıldız ve Seçkin Kantir kendi aracıyla, Mustafa Bülbül ise bana ait araçla çiftliğe gittik. Kuzuları bindirmek için kamyonu rampaya yanaştırdım. Sedat Çam, Seçkin Kantir ile Erman Çaldemir ağıla girdi. Kuzular kamyona binmeyince Efrahim Yıldız yardımcı olmak için kamyonun yanına doğru eğilince belindeki tabancayı gördüm. Daha sonra bana 'Meşhur Serdar sensin, Faruk'a mal gönderen saf sen misin?' dedi. Sonra ben de ona mal gönderdiğimi ancak parayı alamadığımı söyledim. Efrahim bana 'Sedat da Faruk da adamdır, sen adam değilsin.' diyerek küfretti ve elini arkasına doğru götürünce ben de yanımdaki tabancayla ona ateş ettim. Ondan düşen tabancayı da alıp, ağıla girdim. Sedat ve Seçkin'de de tabanca olabileceğini düşünüp, ateş ettim. Sonra ne olduğunu bilmiyorum. Kendimi kaybetmişim. Maktulleri ben öldürdüm. Diğerlerinin suçu yok. Çok pişmanım."

Diğer sanıklar Mustafa Bülbül, Erman Çaldemir ve Duran Büyükköroğlu da olayı kendilerinin gerçekleştirmediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 7 Aralık'a erteledi.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinin Erbap Mahallesi Soğukpınar mevkisindeki çiftlikte, Efrahim Yıldız (43), Sedat Çam (43) ve Seçkin Kantir (42) tabancayla vurularak öldürülmüştü.