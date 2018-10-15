Eskişehir'de 3 hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Erenköy Mahallesi Fezanur Sokak'ta bir eve hırsızlık amacıyla giren 3 kişinin olduğu yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.A, M,Ş. ve İ.E'yi suçüstü yakaladı. Zanlılardan M.A. hakkında gasp suçundan 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, M.Ş'nin ise hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, levye, tornavida, satır, kar maskesi, eldiven, kerpeten ve birbirleriyle haberleşmekte kullandıkları 2 telsiz ele geçirildi.