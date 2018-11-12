Eskişehir'de 11 kişinin öldüğü trafik kazası davası

ESKİŞEHİR (AA) - Ankara'dan Bursa'ya geziye gidenleri taşıyan otobüsün Eskişehir'de yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 11 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin otobüs şoförünün yargılanmasına devam edildi.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında tutuklu sanık otobüs şoförü Muhsin Özer, hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları hazır bulundu.
Pişmanlığını dile getiren sanık Özer, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
İddia makamı, sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sürücünün tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.
Ocak ayında Ankara'dan Bursa'ya geziye gidenleri taşıyan 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü, Eskişehir-Bursa kara yolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarpmış, kazada 11 kişi yaşamını yitirirken, 44 kişi yaralanmış, otobüs şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.